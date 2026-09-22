إبعاد دقيقة وإعادة الكرة.. قاعدتان جديدتان في «خليجي 27»

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تجربة قاعدتين جديدتين في «خليجي 27»، تستهدف الأولى الحد من تحايل حرّاس المرمى بالإصابة لإهدار الوقت، فيما تقضي الثانية بإعادة تنفيذ الكرة الثابتة، إذا دَفَعَ المهاجم منافسه وسجّل هدفًا، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وشرحت المصادر القاعدة الأولى، موضحةً أن الحكم، إذا اكتشف تحايل الحارس، سيُمهل مدرب الفريق 10 ثوانٍ لاختيار لاعب آخر يغادر أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة. وفي حال انتهاء المهلة دون اختيار لاعب، يطلب الحكم من قائد الفريق الخروج، وإذا كان الحارس هو القائد، يخرج القائد الثاني الموجود داخل الملعب.

وأشارت المصادر إلى إثارة هذه القاعدة تساؤلات عدة حول آلية تطبيقها، والحالات التي سيعدّها الحكم تحايلًا، وآلية التعامل معها أثناء المباراة.

أما بالنسبة للقاعدة الثانية التي تختص بحالات دفع المهاجم للمدافع أثناء تنافسهما عند تنفيذ كرة ثابتة، فبيّنت المصادر أن الهجمة لو استمرت وانتهت بتسجيل هدف، سيُلغى الهدف ويُعاد التنفيذ، وليس احتساب مخالفة لمصلحة المدافع، كما هو معمول به حاليًا.

وبحسب المصادر، تأتي التجربتان ضمن جهود تطوير قوانين اللعبة، على أن تخضع نتائجهما للتقييم قبل اتخاذ قرار بشأن اعتمادهما مستقبلًا بعد بطولة الخليج.