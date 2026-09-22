تيباس: ريال مدريد يهاجم التحكيم.. ويعيش في عالم آخر

ندّد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، الثلاثاء باتهامات ريال مدريد بشأن «مؤامرة تحكيمية مستمرة»، معتبرًا أنه يستغل هذا الموضوع من أجل «التغطية» على الصعوبات التي يواجهها في أرض الملعب، فيما طالب النادي العاصمي بإزاحته عن منصبه.

وردّ تيباس الذي يخوض منذ عدة أعوام مواجهة مفتوحة مع النادي العاصمة ورئيسه فلورنتينو بيريز، على مقال مؤيد لريال مدريد عبر منصة «إكس»، من خلال رسالة مطولة على الانتقادات الحادة التي وجهها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد 1ـ2 في قمة مباريات المرحلة السابعة، الأحد.

وانتقد مورينيو بشكل خاص مخالفتين ارتكبهما لاعبو الفريق المنافس، رأى أنهما تستحقان «بطاقتين حمراوين»، مضيفًا أنه يفضل الاعتقاد بأنه مجرد «خطأ» من الحكم، وليس أمرًا «مدبرًا».

وأبدى الريال استياءه من تدخلين للمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو والمهاجم الكوري الحنوبي كانغ-إن لي على الإنجليزي جود بيلينجهام والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول.

في المقابل، أكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين في بداية الشوط الثاني بعد ارتكاب قطب دفاعه الدولي دين هاوسن مخالفة بحق مدافع أتلتيكو مدريد ونجل مدربه دييغو، جوليانو سيميوني، تسببت في ركلة جزاء.

وكتب تيباس :«بدأ المتحدثون الرسميون والقناة الرسمية للريال بالفعل في بناء الرواية المعتادة: المؤامرة المستمرة. (...) لا يحق لأي نادٍ الحصول على تحكيم على مقاسه، والخطأ التحكيمي لا يثبت وجود مؤامرة».

وأضاف: «القول إن الحكام يتم توجيههم ضد ريال مدريد يعني العيش في مجرة أخرى. هذه الرواية تُستخدم كذريعة للتغطية على أوجه قصور أخرى واضحة للعيان منذ المباريات الأولى للموسم. فمن الأسهل الإشارة إلى وجود مؤامرة بدلًا من تفسير ما يحدث على أرض الملعب».

لكن اللجنة الفنية للحكام أقرت الثلاثاء بوجود «خطأ واضح وجلي» في إحدى الحالتين اللتين استند إليهما مورينيو في احتجاجه، وتحديدًا التدخل القوي الذي قام به لي كانغ-إن على بيلينجهام، مضيفة أنه كان ينبغي على حكم الفيديو المساعد VAR التدخل.

ورد ريال على تيباس، معربًا عن أسفه لأن الأخير «يستخدم موقعه المؤسسي للنيل من ريال مدريد ومهاجمته في كل مرة يدلي فيها بتصريحات».

وأضاف النادي: «من خلال تصرفه بهذه الطريقة، يواصل الإضرار بصورة بطولتنا وكرة القدم الإسبانية في العالم»، داعيًا إلى تعيين مسؤول «قادر على أداء واجبه الأساسي المتمثل في الحياد».

ولم يعد بإمكان ريال صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة والذي بات يتأخر بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، التفريط بالمزيد من النقاط عند استئناف عجلة الدوري بعد فترة التوقف الدولي.

ويخوض الفريق منذ عدة سنوات مواجهة مفتوحة مع التحكيم الإسباني، متهما إياه بالتعمد في تفضيل غريمه اللدود برشلونة.

وفي مايو، حمّل بيريز القرارات التحكيمية المسؤولية وراء إخفاق الفريق في إحراز الألقاب خلال الموسمين الأخيرين، مؤكدا أن الحكام:«سرقوا منا سبعة ألقاب في الدوري الإسباني» إجمالًا، إضافة إلى «18 نقطة» في الدوري خلال الموسم الماضي وحده.

ويتولى تيباس، الذي يصف نفسه بأنه من مشجعي ريال، رئاسة الرابطة منذ 2013. وفي ديسمبر 2023، ترشح دون منافس لولاية رابعة حتى عام 2027.

وخلال فترة رئاسته، كان تيباس يتحدث بصراحة وبشكل متكرر عن خلافات مع ريال مدريد، في حين جرت مواجهات بين الرابطة والنادي في قاعات المحاكم في السنوات الأخيرة.

وكان ريال مدريد رفع دعوى لإلغاء القرارات التي اتخذتها الرابطة عام 2022 بداعي أنها تنتهك حقوقه في المشاركة، إذ تقضي باستبعاده من هيئة الرقابة المعنية بإدارة حقوق المصنفات السمعية والبصرية للدوري. وفي يونيو ، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكما لصالح ريال مدريد.