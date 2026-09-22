مناورة تختبر جاهزية الأخضر

نظّم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مناورة على نصف مساحة الملعب بمشاركة 3 مجموعات من لاعبيه، لاختبار جاهزيتهم عشية مواجهة الكويت في أولى جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27».

وتخللت المناورة التدريب الختامي للأخضر، الثلاثاء، وسبقتها فترة إحماء وتمارين المربعات المصغّرة.

واختُتم التدريب، الذي استضافه أحد الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بتمارين على الكرات الثابتة.

وستفتتح البطولة بمباراة العراق وعمان، وتليها مواجهة السعودية والكويت، وكلتاهما ضمن المجموعة الأولى.

وتشارك في هذه النسخة ثمانية منتخباتٍ موزَّعة بالتساوي على مجموعتين، يتأهل متصدراهما ووصيفاهما إلى نصف النهائي.