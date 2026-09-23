بعد نسخة الكويت.. ماذا فعلت منتخبات «خليجي 27»؟

تنقَّلت منتخبات كأس الخليج الثمانية بعد انتهاء النسخة السابقة التي استضافتها الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025، بين تصفيات كأس العالم وآسيا، ونهائيات كأس العرب، ونجحت السعودية وقطر والعراق في بلوغ المونديال، فيما يستعدُّ الثلاثي ذاته حاليًّا مع بقية المشاركين لخوض منافسات «خليجي 27» على أرض جدة.

وقبل انطلاق البطولة، يستعرض هذا التقرير أبرز ما شهدته مسيرة المنتخبات الثمانية منذ ختام النسخة الماضية.

السعودية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس العالم 2026. وبعد احتلاله المركز الثالث في الدور الثالث انتقل إلى الرابع «الملحق الآسيوي».

وتصدَّر مجموعته في الملحق على حساب العراق وإندونيسيا، وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وفي بطولة كأس العرب، التي نظَّمتها قطر بين 25 نوفمبر و18 ديسمبر 2025، بلغ الدور نصف النهائي، وغادر بالخسارة أمام الأردن 0ـ1.

وانتهى مشواره في كأس العالم من دور المجموعات بعد تعادله مع أوروجواي 1ـ1، والرأس الأخضر 0ـ0، وخسارته أمام إسبانيا 0ـ4.

العراق

عقب حلول المنتخب العراقي ثانيًا خلف نظيره السعودي في الدور الرابع من التصفيات المونديالية، انتقل إلى الملحق الآسيوي أمام الإمارات، وتفوَّق عليها 3ـ2 في مجموع المباراتين. وبعدها خاض الملحق العالمي، ونجح في حجز بطاقة التأهل عبر الفوز على بوليفيا 2ـ1، ليعود إلى النهائيات إثر غياب 40 عامًا. وفي كأس العالم خسر أمام النرويج 1ـ4، وفرنسا 0ـ3، والسنغال 0ـ5، وخرج من دور المجموعات.

أمَّا كأس العرب، فودَّعها من ربع النهائي بالخسارة 0ـ1 أمام المنتخب الأردني.

قطر

احتاج المنتخب القطري أيضًا إلى خوض الدور الرابع من التصفيات الآسيوية بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعة الدور الثالث. واستطاع تصدُّر مجموعته في الدور الرابع أمام الإمارات وعُمان، ليضمن التأهل إلى كأس العالم.

وشارك في كأس العرب 2025، وخرج من دور المجموعات متذيلًا الترتيب بنقطةٍ واحدةٍ، وهو حاله ذاته في المونديال بعد تعادله مع سويسرا 1ـ1، وخسارته أمام كندا 0ـ6، والبوسنة والهرسك 1ـ3.

الإمارات

وصل المنتخب الإماراتي إلى الدور الرابع من تصفيات المونديال، وحلَّ ثانيًا خلف قطر، ثم واجه العراق في الدور الخامس، وخسر 2ـ3 في مجموع المباراتين، لينتهي مشواره دون التأهل إلى كأس العالم. وفي كأس العرب، بلغ نصف النهائي، وغادر بالخسارة 0ـ3 أمام المغرب.

البحرين



عجز المنتخب البحريني، بطل خليجي 26، عن مواصلة طريقه إلى كأس العالم، وانتهى مشواره في الدور الثالث من التصفيات، كما غادر كأس العرب من دور المجموعات.

عُمان

بَلَغَ المنتخب العُماني الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، ولم يستطع حجز بطاقة التأهل بعد تذيُّله ترتيب المجموعة خلف قطر والإمارات. وشارك لاحقًا في كأس العرب 2025، وخرج من دور المجموعات.

الكويت

توقف مشوار المنتخب الكويتي، مستضيف «خليجي 26»، في تصفيات كأس العالم عند الدور الثالث، فيما ودَّع كأس العرب من دور المجموعات متذيلًا الترتيب.

اليمن

خرج المنتخب اليمني من تصفيات كأس العالم في مرحلةٍ مبكِّرةٍ، كما عجز عن الوصول إلى كأس العرب بعد خسارته في ملحق التأهل أمام جزر القمر بركلات الترجيح. في المقابل، استطاع التأهل إلى كأس آسيا، للمرة الثانية تاريخيًّا، عقب تصدُّر مجموعته أمام لبنان في الدور الثالث من التصفيات.