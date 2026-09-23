بينهم الخراشي والجوهر.. 5 مدربين وطنيين حصدوا 7 ألقاب خليجية

سجَّلت مدرسة التدريب الوطنية بصمتها في سِجلّ أبطال كأس الخليج، عن طريق خمسة أسماء حققت سبعة ألقاب من البطولة التي تستضيف جدة نسختها الـ 27 خلال الفترة بين 23 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

ويتصدَّر قائمة الأسماء الخمسة المدرب العراقي الراحل عمّو بابا، الذي فاز مع منتخب بلاده باللقب ثلاث مرات.

وقاد عمّو بابا، الذي تُوفِّي في مايو 2009، منتخب «أسود الرافدين» لإحراز ألقاب نسخ 1979 و1984 و1988. ومن دونه لم يصعد العراقيون إلى منصة التتويج في العرس الخليجي سوى عام 2023 فقط.

وجاءت ألقاب بابا في ثلاثة بلدان مختلفة، أولها العراق، ثم عُمان، وأخيرًا السعودية.

ونقش الكويتي صالح زكريا اسمه ضمن القائمة خلف بابا، الرائد على هذا الصعيد، بعدما أهدى بلاده الكأس عام 1986 في البحرين.

وانضمّ إليهما السعودي محمد الخراشي بعد قيادته «الصقور» لاعتلاء المنصة في الإمارات عام 1994، رافعًا عدد المدربين الوطنيين المتوجين إلى ثلاثة.

وسار مواطنه ناصر الجوهر على نهجه، مكررًا الإنجاز ذاته عام 2002، وهذه المرة في الرياض، عاصمة بلاده.

وبعد 11 عامًا من تتويج الجوهر، اكتملت قائمة المدربين الوطنيين الخمسة بانضمام الإماراتي مهدي علي، الذي قاد «الأبيض» إلى لقب «خليجي 21» في البحرين عام 2013.