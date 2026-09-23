عمو بابا.. ثلاثية تصمد في الخليج

يتصدَّر العراقي الراحل عمو بابا قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للقب كأس الخليج العربي لكرة القدم بقيادته منتخب بلاده إلى ثلاث بطولاتٍ، وهو رقمٌ لم يصل إليه أي مدربٍ آخر في تاريخ «خليجي».

وبدأ عمو بابا رحلته مع الذهب الخليجي بـ «خليجي 5» عام 1979 في بغداد عندما قاد «أسود الرافدين» إلى تحقيق لقبهم الأول، منهيًا سيطرة المنتخب الكويتي على النسخ الأربع الأولى.

وعاد المدرب العراقي إلى منصة التتويج في «خليجي 7» التي احتضنتها مسقط، العاصمة العُمانية، عام 1984، محققًا لقبه الثاني قبل أن يُكمل الثلاثية بـ «خليجي 9» في الرياض عام 1988، وينفرد بالرقم القياسي بين مدربي البطولة.

ويأتي خلف عمو بابا «اليوغسلافي» ليوبيسا بروشتش الذي قاد الكويت إلى لقبَي «خليجي 2» و«خليجي 3» عامَي 1972 و1974، والتشيكي ميلان ماتشالا، المتوَّج مع «الأزرق» أيضًا بنسختَي 1996 و1998.

وظلَّ رقم عمو بابا صامدًا منذ تتويجه الثالث عام 1988، إذ لم يتمكَّن أي مدربٍ من الوصول إلى ثلاثة ألقابٍ بعده.