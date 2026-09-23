«الصقور» في «الخليجية».. ماجد يتصدر المشاركات

يتصدَّر ماجد عبد الله، أسطورة الكرة السعودية، قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأكثر مشاركةً في كأس الخليج بخوضه 26 مباراةً في خمس نسخٍ من البطولة من أصل 26 جرت حتى الآن.

ويتساوى ماجد مع أربعة لاعبين في المنتخب شاركوا في خمس نسخٍ سابقةٍ من البطولة الخليجية، هم أحمد جميل، محمد الدعيع، الراحل خميس العويران وياسر القحطاني، لكنَّه يتفوَّق عليهم بخوضه 26 مباراةً بإجمالي 2145 دقيقةً، حسب إحصاءات الموقع الرسمي للمنتخب السعودي.

وبدأت مشاركات ماجد في البطولة الخليجية في «خليجي 5» عام 1979، وتواصلت في النسخ التي جرت أعوام 1982 و1984 و1986 و1988، مسجلًا 17 هدفًا، توَّجته هدَّافًا تاريخيًّا للمنتخب السعودي في «خليجي».

ويأتي محمد عبد الجواد، الظهير الدولي السابق، في المركز الثاني من حيث المشاركة في بطولة كأس الخليج، إذ لعب 23 مباراةً بإجمالي 2067 دقيقةً في خمس نسخ، يليه المدافع أحمد جميل، الذي خاض 23 مباراةً أيضًا في خمس بطولاتٍ، لكنْ بعدد مشاركةٍ أقل «1965 دقيقة».

في حين يحلُّ محمد الدعيع، حارس المرمى السابق، رابعًا في القائمة بـ 22 مباراةً، و1980 دقيقةً في خمس نسخٍ، وهو العدد ذاته من اللقاءات لسعود كريري، لاعب الوسط السابق، الذي يعدُّ الأكثر ظهورًا في كأس الخليج «ست نسخٍ»، لكنَّه يتأخر عن الرباعي في القائمة بمشاركته في 22 مباراةً بإجمالي 1512 دقيقةً.

وفي المركز السادس، يأتي المدافع صالح النعيمة بـ 21 مباراةً، و1890 دقيقةً في أربع نسخٍ، والراحل خميس العويران، لاعب الوسط، بـ 20 مباراةً، و1666 دقيقةً في خمس بطولاتٍ، ثم المهاجم ياسر القحطاني بـ 19 مباراةً، و1640 دقيقةً في خمس نسخٍ، والظهير أحمد الدوخي بـ 19 مباراةً، و1591 دقيقةً في أربع نسخٍ. أمَّا المركز العاشر، فمن نصيب المدافع الراحل محمد الخليوي بـ 18 مباراةً، و1524 دقيقةً في أربع نسخٍ.

وفي القائمة الحالية المكوَّنة من 26 لاعبًا، التي تستعدُّ لخوض منافسات «خليجي 27» في جدة بدءًا من الأربعاء، يبرز فيها محمد كنو بمشاركته في ثلاث نسخٍ من البطولة، إضافةً إلى ثلاثة لاعبين ظهروا في نسختَين، هم نواف العقيدي، وحسان تمبكتي، وعبد الله الحمدان، والرباعي فراس البريكان، وناصر الدوسري، ومحمد أبو الشامات، وريان حامد بواقع ظهورٍ واحدٍ لكلٍّ منهم.