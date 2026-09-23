في كأس الخليج.. أفضلية كويتية أمام الأخضر

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى تحسين سجل نتائجه أمام نظيره الكويتي في كأس الخليج، عبر المواجهة التي تجمعهما، مساء الأربعاء، ضمن باكورة جولات المجموعة الأولى من النسخة الـ 27 على أرض جدة.

وحسب موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، تواجه الطرفان 22 مرة على صعيد المحفل الخليجي، أولها في نسخته الافتتاحية عام 1970.

وفاز الكويتيون بتلك المواجهة 3ـ1، مسجلين أول انتصاراتهم العشرة على المنتخب السعودي في البطولة الخليجية.

وطوال أول 9 مواجهات بين المنتخبين في كأس الخليج، لم يستطع «الأخضر» إحراز أي فوز، مكتفيًا بأربعة تعادلات، مقابل خمسة هزائم.

وتأخر الانتصار السعودي الأول إلى نسخة 1992 التي استضافتها الدوحة، العاصمة القطرية، وجاء بنتيجة 2ـ1.

وبعده، حقق «الصقور» 4 انتصارات أخرى على الكويت في البطولة، أعوام 1994 و1998 و2009 و2017.

وفيما فاز المنتخب السعودي خمس مرات، والكويتي عشرًا، انتهت سبع مواجهات بينهما في البطولة بالتعادل.

وأحرز السعوديون 19 هدفًا في المواجهات الـ 22، بينما سجل منافسهم 30 هدفًا.

وتعود آخر مواجهة بينهما في البطولة إلى نسخة 2019 على أرض الدوحة، وانتهت كويتية بنتيجة 3ـ1.