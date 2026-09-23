أخوماش يلتحق بكتيبة «أسود الأطلس»

استدعى محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إلياس أخوماش، جناح فريق فياريال الإسباني للانضمام إلى معسكر التدريبي استعدادًا لمباراة الجابون في أولى مواجهات تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2027.

ولعب أخوماش، خريج أكاديمية برشلونة، 13 مباراة مع المنتخب منذ 22 مارس 2024 مع وليد الركراكي المدرب السابق. وكان ظهوره الأخير في نهائي أمم إفريقيا الأخيرة بالمغرب والتي فاز بها «أسود الأطلس» على حساب السنغال بقرار من الاتحاد الإفريقي نتيجة الأحداث التي رافقت اللقاء، حيث ابتعد بعد ذلك بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، أجرى المنتخب جلسة تدريبية أخرى الثلاثاء، في مجمع محمد السادس لكرة القدم في معمورة، كجزء من استعداداته لمباراة الجابون.

تم تخصيص هذه الجلسة، لمواصلة العمل الفني والتكتيكي، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الطاقم الفني.

سيُجري المنتخب الخميس حصة تدريبية في مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي بالرباط في تمام الخامسة والنصف مساء وستُخصص أول 15 دقيقة منها لوسائل الإعلام. كما سيُتاح لممثلي الصحافة فرصة إجراء مقابلات مع بعض اللاعبين في المنطقة المخصصة لهم.

وتشارك 48 دولة في التصفيات وقسمت إلى 12 مجموعة وتبدأ مشوارًا من ست جولات في التصفيات يمتد حتى مارس المقبل، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من تسع مجموعات إلى النهائيات.