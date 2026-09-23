دونيس يبدأ بالعويس.. ويهاجم بالحمدان وفراس

رجحت مصادر خاصة بـ«الرياضية» أن يبدأ اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مواجهة الكويت، الأربعاء، بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه حسان تمبكتي وعبد الإله العمري وزكريا هوساوي ومحمد أبو الشامات، وفي الوسط محمد كنو وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري، وفي الهجوم سلطان مندش وعبد الله الحمدان وفراس البريكان.

وأضافت المصادر أن دونيس سيحسم التشكيل الأساسي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة ظهر الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج الـ27، التي تستضيفها جدة.

وبيّنت المصادر ذاتها أن المدرب اليوناني أوقف المناورة خلال الحصة التدريبية الأخيرة أكثر من مرة، من أجل شرح الأخطاء للاعبين وتصحيح عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية، قبل المواجهة التي يحتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية. وأشارت إلى أن العويس يعد الخيار الأقرب لحمل شارة قيادة الأخضر أمام المنتخب الكويتي. من جانبها، شهدت تدريبات منتخب الكويت الأخيرة اجتماعًا للشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مع اللاعبين، استمر نحو 10 دقائق. ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة أمام الكويت، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبي عُمان والعراق، اللذين يلتقيان عند الـ05:30 مساءً على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.