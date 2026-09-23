الهويدي: سوزا صدمني.. والأخضر لا يموت

لمع جاسم الهويدي كأحد أبرز مهاجمي كرة القدم الكويتية السابقين، وواحد من أساطير «الأزرق» ونادي السالمية خلال فترة التسعينيات، حيث مثَّل منتخب بلاده في العديد من البطولات الكبرى، أبرزها كأس آسيا نسختا «1996 و2000». وأسهم بشكل رئيس في التتويج بلقب كأس الخليج «خليجي 14» عام 1998، التي نال فيها لقب هداف البطولة، قبل أن ينجح في العام نفسه في التتويج بلقب هداف العالم في القائمة التي أصدرها «فيفا»، بعد تسجيله أهدافًا دولية حاسمة مع منتخب بلاده.

ويملك صاحب الـ53 عامًا تجربة احترافية ثرية، إذ سبق له تمثيل العديد من الأندية الخليجية البارزة، أهمها نادي الهلال السعودي والريان القطري والشباب الإماراتي، حاورته «الرياضية» فكشف عن انتقاده الشديد لمدرب المنتخب الكويتي وأسباب اعتراضه على القائمة المشاركة في خليجي 27 وفرص المنتخبات المشاركة في حصد اللقب، مرشحًا الأخضر للفوز بالكأس.

01

ما سر اعتراضك على قائمة المنتخب الكويتي المشارك في خليجي 27؟



ليس اعتراضًا بقدر ما هو استغراب واندهاش من مدرب اختار بعض اللاعبين الذين لا يستحقون ارتداء قميص المنتخب الكويتي، في ظل التوجهات الغريبة والمثيرة للجدل للمدرب البرتغالي هيليو سوزا، الذي دأب على اختيار لاعب مستواه سيئ، وآخر لم يخض أي مباراة، ولاعبين آخرين تراجع مستواهم بشكل لافت. والأهم أنه لم يضم لاعبين يستحقون تمثيل المنتخب.

02

كيف ترى فرصة المنتخب الكويتي في الفوز بالكأس الخليجية؟



أعتقد أن وقوع منتخبنا مع الدولة المستضيفة السعودية، وما تحظى به من دعم جماهيري كبير، يصعّب المهمة، خاصة أنَّ المباراة الافتتاحية ستُجرى على أرضهم. كما أنَّ المنتخب السعودي عاد من المشاركة في كأس العالم، برفقة المنتخب العراقي، في حين يتطوّر المنتخب العماني بشكل كبير، ولم نفز عليه منذ عام 1998، لذلك فالمهمة ليست سهلة.

03

ما رأيك في المنتخب السعودي مع المدرب اليوناني دونيس؟



المنتخب السعودي يمرض ولا يموت، فهو يمتلك عناصر جيدة تم اختيارها بعناية لاقت رضا الجمهور السعودي، لذلك أتوقع أن يذهب بعيدًا، وهو أقوى المرشحين للبطولة.

04

مَن ترشح للوصول إلى المربع الذهبي؟



أرشح السعودية وعمان من المجموعة الأولى، وقطر والإمارات من المجموعة الثانية.

05

مَن ترشح للفوز بالديربي الخليجي المرتقب السعودية أم الكويت؟ ولماذا؟



مباراة لا تخضع للتوقعات أو المقاييس ولا للأمور الفنية، لكنها تخضع للنواحي النفسية، ومباريات الافتتاح غالبًا ما تخرج بالتعادل.

06

ذكرى لا تنساها أثناء مشاركتك أمام السعودية في كأس الخليج؟



أيامنا مختلفة عن الآن، فكان هناك عناصر وأسماء وأساطير للفريقين لعبت في مستويات عالية، وكانت مباريات المنتخبين ينتظرها الجميع، والجماهير تترقب المباراة لما تحويه من نجوم كبار وندية وشراسة في أدائهم، وفي النهاية اللاعبون حبايب خارج وداخل الملعب.

07

مَن المنتخب الذي تتوقع أن يكون الحصان الأسود للبطولة؟

أتوقع أن يكون المنتخب العماني حصان البطولة.