الرومي.. حكاية الكويت لا تنسى.. وبخيت الأخطر

ترك بصمة واضحة في تاريخ كرة القدم السعودية، قضى مواسم طويلة في الملاعب مدافعًا وقائدًا لفريق الشباب الأول لكرة القدم .

في 21 فبراير1986 لعب أول مباراة دولية مع الأخضر، في تجربة ضد الجزائر.

سجل ظهوره الأول في كأس الخليج 1986 في البحرين، وحينها تلقى بطاقة حمراء أمام المنتخب الكويتي الذي توج باللقب آنذاك.

لعب مع الأخضر 22 مباراة دولية، ومثّله في دورة الألعاب الآسيوية 1986 في سيول، وكأس العرب 1992 في سوريا، وكأس القارات 1992 في الرياض، وكأس آسيا 1992 في اليابان، وتصفيات كأس العالم 1994.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار، عبد الرحمن الرومي الدولي المعتزل، يعيد ذكرياته في مشاركاته ببطولات كأس الخليج، ويطالب لاعبي الأخضر باستغلال تنظيم البطولة في مدينة جدة، وتحقيق اللقب بدءًا من مواجهة الكويت الأربعاء.

01

ماذا تعني لك بطولة كأس الخليج.. وما الذكريات التي تحملها؟

حقيقة، كأس الخليج تحمل لي الكثير من الذكريات، لكن أكثر المواقف التي بقيت عالقة في ذهني إصابتي القوية أمام المنتخب الكويتي في قطر 1992 حين غادرت عند الدقيقة 50، وتمكن زملائي من الفوز 2-1، لذلك بقيت تفاصيل تلك المباراة والموقف حاضرًا في ذاكرتي حتى اليوم.

02

ارتداء قميص الأخضر مسؤولية ثقيلة وصعبة.. متى شعرت بذلك؟

نعم في جيلنا كان الوصول إلى صفوف المنتخب السعودي أمرًا صعبًا جدًا، لشدة المنافسة بين اللاعبين، وتمثيل الأخضر كان حلمًا حقيقيًا لكل لاعب، وارتداء شعار الوطن بحد ذاته إنجاز ومسؤولية كبيرة، أعتقد أن المنافسة على قميص المنتخب في وقتنا مختلف وقوي جدًا.

03

كيف كانت علاقتكم بالمنتخبات الخليجية ومن اللاعب الذي كنت تضع له حسابًا؟

بطولات الخليج دائمًا كان لها طابع خاص، وأحد أهم أهدافها التقارب والالتقاء بين أبناء الخليج، كانت هناك منافسة وندية كبيرة، أما خارج الملعب فكانت العلاقات جميلة وأخوية، ومن اللاعبين الذين كنت أضع لهم حسابًا خاصًا الإماراتي زهير بخيت، لأنه مهاجم يمتلك إمكانات كبيرة وكان قادرًا على صناعة الفارق في أي لحظة.

04

ما هي المباراة التي ما زالت عالقة في ذهنك؟

من المباريات التي بقيت عالقة في ذهني فوزنا على منتخب قطر في «خليجي 11»، في المواجهة الأخيرة، وكنا المنتخب الوحيد الذي هزمه بهدف سعيد العويران.

05

ما المباراة التي تتمنى أن تعاد وتشارك فيها بكأس الخليج؟

مباراتنا أمام الكويت في أول مشاركة لي، في النسخة الثامنة، التي استضافتها مملكة البحرين، كنت وقتها في الـ 16 من عمري، وحصلت على بطاقة حمراء بسبب قلة الخبرة والاندفاع، لو عدت إلى تلك المباراة بالتأكيد كنت سأتعامل مع الموقف بهدوء أكبر وأحاول تفادي البطاقة، لأن مثل هذه المواقف تعلم اللاعب الكثير مع مرور الأعوام.

06

لو كنت في غرفة الملابس قبل مباراة الأخضر أمام الكويت الأربعاء في «خليجي27».. ماذا ستقول؟

سأقول لهم العبوا المباراة وأنتم مدركون قيمة القميص الذي ترتدونه، لا تجعلوا الضغط يمنعكم من الاستمتاع باللعب، قدموا كل ما لديكم، وقاتلوا على كل كرة، وعندما تنتهي المباراة لا تجعلوا في أنفسكم شعورًا بأنكم كنتم قادرين على تقديم أكثر مما قدمتم ولم تفعلوا.

07

هل الأخضر السعودي قادر على تحقيق البطولة في ظل استضافته نسخة «خليجي27»؟

اللعب على أرضك وبين جماهيرك بالتأكيد يمنحك أفضلية كبيرة، والجماهير السعودية دائمًا لها تأثير قوي في دعم المنتخب، في المقابل، اللاعب يجب أن يعرف كيف يتعامل مع الضغط، والجمهور يجب أن يكون دافعًا وليس مصدر ضغط على اللاعب.

08

ما الصورة التي تتمنى أن يتركها المنتخب السعودي في «خليجي27»؟

أتمنى أن يظهر المنتخب السعودي بصورة تليق بتاريخ الكرة السعودية وقيمة الأخضر، وأن نشاهد منتخبًا لديه شخصية وروح وانضباط داخل الملعب، بطولة الخليج دائمًا لها خصوصيتها ومبارياتها صعبة، والأخضر يملك الإمكانات التي تجعله قادرًا على المنافسة، والأهم أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم من أول مباراة حتى النهاية.