السعودية الرياضية وMBC وقناة البحرين تنضم إلى ناقلي خليجي 27

انضمت قنوات السعودية الرياضية وMBC والبحرين إلى الجهات الحاصلة رسميًا على حقوق بث منافسات بطولة «خليجي الديار العربية 27»، التي تنطلق الأربعاء في مدينة جدة، وتستمر حتى 6 أكتوبر 2026، وفقًا لبيان صحافي صادر عن الاتحاد الخليجي للعبة، فجر الأربعاء.

والتحقت القنوات الثلاث بمحطات الكأس الرياضية، وقناة عُمان الرياضية، ومنصة شاشا، الحاصلة على حقوق البث في وقت سابق.

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن القائمة المعلنة تضم الجهات التي حصلت رسميًا على حقوق النقل حتى وقت إصدار البيان، على أن يتم الإعلان عن أي جهات إضافية عبر قنواته الرسمية.

وتنطلق البطولة الأربعاء بمواجهتين من المجموعة الأولى، إذ يلتقي العراق مع عمان، والسعودية صاحبة الضيافة مع الكويت.