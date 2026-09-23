الكويت تحصد الذهبية الثانية في الآسياد

أحرزت الكويت ذهبية مسابقة «كاتا» لفرق الرجال في رياضة الكاراتيه، رافعة رصيدها إلى ذهبيتين، الأربعاء، في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» في ناجويا.

وحصد الذهبية الثلاثي محمد حسين وسلمان موسوي ومحمد موسوي، بعد فوزهم في النهائي على ماكاو 5ـ0 بواقع 8.9ـ8.4 و8.5ـ8.2 و8.0ـ7.3 و8.5ـ7.9 و8.5ـ8.2.

وكان عبد الله شعبان حصد، الأحد الماضي، الذهب في فئة «الكوميتيه» لوزن ما دون 60 كجم ضمن رياضة الكاراتيه أيضًا، بفوزه في نهائي عربي خالص على القطري عبد الرحمن عبد الحميد 8ـ0.

ورفعت الكويت رصيدها في الألعاب الحالية إلى ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، في المركز التاسع في الترتيب العام.