الآسياد.. بعثة الأخضر تحتفل باليوم الوطني

احتفى الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» بنسختها الـ 20، بذكرى اليوم الوطني للسعودية، تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، الأربعاء، بفندق كونراد في مدينة ناجويا اليابانية.

وشهد الحفل حضور الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان و عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في الدورة وسفراء الدول العربية والإسلامية، واللجنة المنظمة للدورة.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات والأناشيد الوطنية، إضافة إلى فيلم وثائقي يحكي تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ.

وألقى الأمير فهد بن جلوي كلمة رفع فيها ونيابة عن أعضاء البعثة السعودية المشاركة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني للسعودية.

وقدم الأمير فهد بن جلوي شكره للحضور، وفي مقدمتهم الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها لتطوير الرياضة في القارة، وقال: «يقدم المجلس الأولمبي، برئاسة الشيخ جوعان بن حمد، عملًا مميزًا، تسعى العديد من القارات إلى تقديم عمل مماثل له، ونتمنى لهم التوفيق، ونشكره على الحضور ومشاركتنا الاحتفال باليوم الوطني».