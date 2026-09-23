قطر تنتزع ذهبيتين في الرماية

حققت قطر ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، الأربعاء، في مسابقتي السكيت لفرق الرجال والفردي في رياضة الرماية.

وبقيادة ناصر العطية، بطل رالي داكار الصحراوي ست مرات، وراشد العذبة، انتزعت قطر بذهبيتيها الأوليين في الـ 20.

في فرق الرجال، جمع الفريق القطري 353 نقطة بقيادة العطية الذي حقق 120 نقطة، مقابل 119 لراشد العذبة و114 لعلي آل إسحاق، ليستعيد الذهبية التي توّج بها 2010 في جوانغجو، وقبلها 2002 في بوسان.

وكان العطية «55 عامًا» يمنّي النفس برفع رصيده إلى سبع ميداليات في الألعاب الآسيوية التي نال فيها فضية الفرق وبرونزية الفردي 2022، وبرونزية الفردي 2010، إضافة إلى إنجاز نيله البرونزية فردي السكيت في أولمبياد لندن 2012، لكنه اكتفى بالسادسة في الفرق بعدما حقق المركز الخامس في الفردي.

ولم تخرج ذهبية الفردي من سجل الفريق القطري مع فوز العذبة، فيما ذهبت الفضية للصيني ليو جيانلين.

وسجل العذبة رقمًا آسيويًا بواقع 34 إصابة مقابل 33 لليو.