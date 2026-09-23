خبرة العراق تهدد طموح عُمان

يفتتح المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ونظيره العماني، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية منافسات بطولة «خليجي 27» التي تستضيفها جدة بين 23 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

ويأمل العراق في تحقيق بداية إيجابية معولًا على الاستقرار الفني في ظل وجود مدربه الأسترالي جراهام آرنولد الذي سيكمل المشوار بعد تجربة قيادته إلى مونديال 2026 الصيف الماضي بعد غياب دام أربعة عقود.

وجدد آرنولد صفوف أسود الرافدين بضمه للعديد من الوجوه الجديدة بفضل تميزهم في الدوري واختار عناصره بعناية.

وقرر المدرب الأسترالي «63 عامًا» الإبقاء على المهاجم أيمن حسين «باختاكور الأوزبكي» قائدًا لكتيبته في المهمة الخليجية في سعيه إلى إيجاد توليفة مستقرة في خطوط أسود الرافدين أملًا في إعادة هيكلة المنتخب وصولًا إلى كأس آسيا مطلع العام المقبل في السعودية أيضًا، مع التركيز على تحقيق بداية قوية وإيجابية كونها تمنح اللاعبين دفعة معنوية للاستمرار بتقديم الأفضل.

ولن يكون المنتخب العماني لقمة سائغة أمام العراق خصوصًا أنه وصل إلى نهائي خليجي 2023 في البصرة وخسر أمام صاحب الأرض 2ـ3 بعد التمديد، قبل أن يخسر نهائي خليجي 2024 في الكويت أمام البحرين 1ـ2.

والتقى العراق وعُمان 12 مرة في كأس الخليج، وفاز الأول خمس مرات مقابل مرتين للثاني، وتعادلا أربع مرات.