السعودية تحصد فضيتين في الآسيوية

انتزعت السعودية ميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» بنسختها الـ20، الأربعاء، في مدينة ناجويا اليابانية.

وتوج سند سفياني بالميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه لوزن 84 كجم بعد خسارته في النهائي أمام الإيراني محمد نيماتي 3ـ6.

وأحرز السعودي نايف الفالح الفضية الثانية في منافسات Gran Turismo 7 ضمن الرياضات الإلكترونية.

ورفعت السعودية رصيدها في دورة الألعاب الآسيوية إلى أربع ميداليات «فضيتين وبرونزيتين».

من جانب آخر، تأهل محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، إلى دور الـ 16 بعد فوزه على الصيني بينج لين تشو 3ـ0 في دور الـ 32 في الدورة.

ويواجه آل نصفان نظيره الباكستاني محمد عرفان، الخميس، في دور الـ 16.