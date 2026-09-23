لوبيتيجي: البطولة تحدّ كبير .. وهدفنا الكأس

وصف الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، مواجهتهم أمام البحرين بالقوية، واصفًا البطولة بالتحدي الكبير وذلك قبل اللقاء الذي يجمعهم، الخميس، لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج «خليجي 27» في جدة.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «نهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني ولدينا، الخميس، مباراة أمام بطل النسخة السابقة البحرين وقمنا بالتحضير بشكل جيد وسنعطي أفضل ما لدينا، في المواجهات الأخيرة قطر فازت مرة واحدة على البحرين، التاريخ يبقى في التاريخ ونحن في الحاضر ونسعى لتغيير هذه الأرقام. المنتخب البحريني قوي ومتماسك ولديه دراجان مدرب كبير و يجب أن نواجههم بتركيز عالٍ».

وأضاف لوبيتيجي :« البحرين لديهم دراجان يقوم بعمل جيد ولديهم جودة جيدة ولديهم الكثير من القوة ونعلم ذلك وسنبذل كل ما لدينا.. كل الفرق لديها مستويات عالية جدًا والبحرين حققت البطولة مرتين ونبذل كل ما لدينا للوصول لأفضل نتيجة أمام البحرين وبعد ذلك سنعمل لما بعد، هناك روح عالية في كأس الخليج ويجب علينا عدم التركيز فقط على الأمور النفسية والأهم كذلك التركيز في المباريات على الجوانب الفنية ولدينا تحدٍ كبير .لسنا هنا من أجل التحضير لآسيا ، أتينا لتحقيق بطولة كأس الخليج التي تعد مهمة بالنسبة لنا».

من جانبه قال محمود أبو ندى لاعب المنتخب القطري خلال المؤتمر :« نبارك للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، والله يديم الأمن والأمان. مباراة الخميس لن تكون سهلة والمدرب قام بالترتيب لها وبإذن الله نظهر بشكل جيد وتحقيق الفوز.. جميع المنتخبات قوية ويجب أن نركز على منتخبنا ونأخذها مباراة مباراة والمنافسة ستكون قوية وتفكيرنا فقط في أنفسنا».