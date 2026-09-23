مدرب اليمن: قلة الإمكانات ليست عذرا

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، أنهم يطمحون إلى تقديم أفضل مستوى لهم في بطولة كأس الخليج على الرغم من قلة الإمكانيات مقارنة بالمنتخبات الأخرى.

ويفتتح المنتخب اليمني مشواره في منافسات بطولة «خليجي 27» التي تستضيفها جدة بين 23 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل، الخميس، بمواجهة نظيره الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من المسابقة.

وقال مدرب اليمن في المؤتمر الصحافي: «في البداية نهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني والله يديم الأفراح على هذا البلد العظيم، وبالنسبة للبطولة كل منتخب لديه طريقة خاصة ونحن كمنتخب اليمن نطمح للعمل للأفضل في هذه البطولة».

وأضاف: «كانت هناك فترة تحضير في اليمن باللاعبين المحليين واستعددنا بشكل جيد، والفترة الثانية فضّلت أن تكون في جدة قبل بداية البطولة، ولا نفرق بين اللاعب المحترف واللاعب المحلي وجميعهم إضافة للمنتخب».

وحول طموحاتهم في البطولة قال المدرب الجزائري: «يجب أن نرفع طموحنا ونعد الجماهير أن نجتهد ونقدم كل ما لدينا، واللاعبون كذلك مجتهدون لإسعاد الشعب اليمني، وأعلم أن الجماهير ستكون حاضرة بقوة في الملعب ويعد هذا عنصرًا أساسيًا لدعمنا».

وتابع: «نعرف الكرة الإماراتية والتغييرات التي حدثت والمدرب الجديد وبداية المباراة ستعطينا تصورًا عن المباراة، ونسعى لأن تكون بدايتنا جيدة في البطولة، نحن لا ننظر للصعوبات والظروف وأنا لا أتحدث عن هذا الشيء ونسعى لتقديم كرة قدم جميلة للمنتخب اليمني والظهور بشكل جيد».

وأضاف: «يجب أن تكون هناك استراتيجية بين المدرب واللاعب و على حسب ظروف المباراة هي من تحدد لك كيف تسير المباراة، وفي كرة القدم هناك أوقات سلبية وأوقات إيجابية، ونحن نعمل على هذا الجانب في التدريبات».