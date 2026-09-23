تالاييتش: أتمنى الأخضر في النهائي.. ولن أنسى جدة والاتحاد

أعرب الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني الأول لكرة القدم عن ثقته في لاعبيه للمحافظة على لقب بطولة كأس الخليج، مبينًا أنهم استعدوا بشكل جيد وأنه يتمنى مواجهة المنتخب السعودي في النهائي وذلك قبل لقاء قطر، الخميس، في الجولة الأولى من «خليجي 27» التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي، الأربعاء : «يجب أن أهنئ السعوديين أولًا وأتمنى لكم العز والسعادة، أتمنى مواجهة الأخضر في النهائي.. البحرين فريق قوي وسنرى ما سيحدث غدًا، وأنا أحترم منتخب قطر الذي يعد قويًا كذلك ويجب عليهم بذل كل ما لديهم للفوز أمامنا».

وردًا على أحد الأسئلة في المؤتمر على تصريحه قبل البطولة الذي ذكر فيه أن البحرين سيكون آخر فريق يصل جدة وآخر فريق يغادر جدة وهل سيشكل هذا التصريح ضغطًا على المنتخب قال تالاييتش: «نحن جاهزون وسيكون ضغطًا علينا كذلك والضغط على الجميع ولكننا نمثل البحرين وشعبها الجميل.. البطولة تعد قوية وهناك ثلاثة منتخبات مثل السعودية وقطر والعراق شاركت في كأس العالم ولكن علينا أن ندافع عن لقبنا وأنا أثق في اللاعبين البحرينيين وسنصل إلى هدفنا، ولدينا قلب وكتلة واحدة من جهاز فني و إداري ولاعبين من أجل البحرين».

وأضاف المدرب الكرواتي :«أنا في مدينتي جدة. مدينة الحظ بالنسبة لي. الذكريات التي تربطني بجدة ونادي الاتحاد لا تصدق وسعيد جدًا بعودتي مرة أخرى هنا والجماهير السعودية من الأفضل في العالم. كل المنتخبات لديها مستوى مرتفع وسنقوم بقصارى جهدنا في هذه البطولة للحصول على الكأس ونرفع اسم البحرين.. هذه الكأس بين إخوان ونلعب ضد إخواننا في الخليج وهذه البطولة صعبة وفي الكويت آخر بطولة قدمنا عملًا كبيرًا وسنقوم بنفس الشيء هنا في جدة و أنا أثق في جميع اللاعبين بفريقي وأحترم جميع المنتخبات، توقيت البطولة ليس من أفضل الأوقات بالنسبة لنا وكذلك لبعض المنتخبات التي لديها مشاكل ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا».

من جانبه، أوضح سيد ضياء، لاعب المنتخب البحريني أنه لا يوجد أي أعذار خلال البطولة وقال خلال المؤتمر :« لا يوجد هناك أعذار ولدينا فريقان وتوقيت البطولة لا يعد عائقًا بالرغم من عدم خوضنا مواجهات في الدوري البحريني والأجواء ستكون مؤثرة على الفريقين.. استعدادنا مثل أي بطولة ونتمنى أن يكون استعدادنا جيدًا لتحقيق بداية مميزة في هذه البطولة، كل بطولة على حدة و إن شاء الله نقدم الشيء الذي يطلبه منا المدرب و الظهور بشكل جيد . بطولة الخليج دائمًا تكون مستويات المنتخبات متقاربة ونتمنى أن تكون حظوظنا جيدة لتحقيق هذه البطولة».