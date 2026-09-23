زلاتكو: لن نرضى بغير المنافسة على اللقب

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، أنه لن يرضى بغير المنافسة على لقب كأس الخليج، مشيرًا إلى أنَّه يكن كل الاحترام لمنافسه.

يدشّن منتخب الإمارات مشواره، الخميس، أمام اليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة خليجي 27، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وقال مدرب الإمارات، في المؤتمر الصحافي قبل مباراة غدٍ، إنَّه يشارك في بطولة خليجي للمرة الأولى، مؤكدًا أنَّه عمل خلال الفترة الماضية على العديد من التفاصيل للوصول بالمنتخب إلى أفضل مستوى.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أنَّ منتخب الإمارات يعرف أهدافه جيدًا، ولا يضع نفسه تحت أي ضغوط قبل انطلاق منافسات خليجي 27.

وأعرب الكرواتي عن سعادته بمجموعة اللاعبين التي يمتلكها، مؤكدًا أنَّ الأهم بالنسبة له أن يلعب فريقه بثقة حتى يقدم المستوى الذي يليق بدعم الجماهير الإماراتية.