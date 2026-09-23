من هو سفياني صاحب فضية الآسياد؟

ولد سند سفياني، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه في 2003، في مدينة الرياض وبدأ ممارسة اللعبة 2016.

وانطلقت مسيرة البطل الأولمبي مع نادي الهلال تحت إشراف مدربه الأول عمر بو قرصين، وكانت أولى مشاركاته المحلية في بطولة المناطق للناشئين. أما عالميًا، فقد بدأ مشواره مع منصات التتويج والألقاب الدولية في 2017 عندما حقق برونزية بطولة العالم للناشئين في إسبانيا.

وفي 2025 انتقل البطل السعودي من الهلال إلى العلا لمواصلة إنجازاته على المستوى المحلي والدولي.

ونجح سفياني بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للفئات السنية 2022، وتحديدًا ضمن منافسات وزن +84 كجم في تركيا، خلال فترة لم تتجاوز ستة مواسم منذ انطلاقته مع اللعبة.

ولم يتوقف البطل السعودي عند هذا الإنجاز، بل استمر في حصد الألقاب العالمية من خلال الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي «يوثليج» 2023، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب 2022، المقدمة من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وحصل البطل السعودي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه للكبار في القاهرة 2025.

ولم يتوقف سفياني عند هذه الإنجازات بل واصل تألقه وحصده للميداليات من خلال تتويجه بفضية دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» بنسختها الـ 20 في اليابان، الأربعاء.