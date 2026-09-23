ريندرز: لم أكن سعيدا في سيتي.. وروشن أقوى من الهولندي

‌أوضح الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء، أنَّه لم يكن راضيًا عن الدور الذي طلب منه فعله في مانشستر سيتي، ​مؤكدًا أنَّ دوري روشن أقوى من نظيره الهولندي.

وقال اللاعب الهولندي لوسائل الإعلام خلال ​استعداد منتخب بلاده لمواجهة ​ألمانيا في ⁠دوري الأمم الأوروبية، الخميس: «خلال فترة الإعداد للموسم لاحظت أنَّ الأمور تتجه مجددًا في هذا الاتجاه داخل مانشستر سيتي، فبدأت أتساءل عما إذا كنت أرغب في خوض موسم آخر بهذا الدور».

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا: «في ظل وجود كل هذه الأسماء ⁠الكبيرة، ⁠أرى أنَّ الدوري السعودي أقوى في الواقع من الدوري الهولندي. وإذا أراد الناس الحكم على مستوى كرة القدم هناك، فعليهم أن يشاهدوها أولًا».

وبيَّن تيجاني «يمكن لأي شخص أن يتخذ موقفًا أخلاقيًّا من الأمر، لكنني أعتقد أنَّ معظم الناس سيفهمون هذا القرار.. لا أريد أن أضطر إلى العمل بعد انتهاء مسيرتي الكروية. وحتى بعد رحيلي عن مانشستر سيتي لم أكن بحاجة إلى ذلك، ​لكن هذه الخطوة تتيح لي ​أيضًا تأمين مستقبل عائلتي لأجيال قادمة».

وكان ريندرز قد انضم إلى القادسية مطلع الموسم الجاري في صفقة بلغت قيمتها 61 مليون يورو قادمًا من الدوري الإنجليزي.