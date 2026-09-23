من بوابة فالنسيا.. أجيري يعود إلى إسبانيا

عاد المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم السابق، إلى إسبانيا لتولي تدريب فالنسيا المتعثر، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري المحلي، حسبما أعلن النادي الأربعاء.

وقاد المدرب، البالغ 67 عامًا، منتخب بلاده، أحد المنتخبات المضيفة، إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، حيث خسر أمام إنجلترا، مختتمًا ولايته الثالثة على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

وكانت آخر تجربة لأجيري في إسبانيا مع ريال مايوركا، الذي قاده إلى أول نهائي له في كأس ملك إسبانيا منذ 21 عامًا قبل رحيله في 2024.

وقال فالنسيا، في بيانه «ينضم المدرب المكسيكي حتى نهاية الموسم الجاري، وسيكون لدى النادي خيار تمديد عقده موسمًا إضافيًّا».

ولم يحصد فالنسيا سوى أربع نقاط من مبارياته السبع الأولى في الدوري الموسم الجاري، ليحتل المركز قبل الأخير في الترتيب.

وكان النادي المملوك للملياردير السنغافوري بيتر ليم أقال في وقت سابق من الشهر الجاري كارلوس كوربيران، مدربه السابق، ورون جورلاي، مديره التنفيذي.

ولم ينهِ فالنسيا، بطل إسبانيا ست مرات وآخرها عام 2004 بقيادة رافايل بينيتيس، أي موسم في مركز أفضل من التاسع في الدوري منذ موسم 2018ـ2019.

وسبق لأجيري أن درب في إسبانيا ليجانيس وإسبانيول وريال سرقسطة.

كما قاد أوساسونا إلى التأهل بشكل مفاجئ إلى دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الدوري الإسباني في المركز الرابع عام 2006، قبل أن يرحل لتدريب أتلتيكو مدريد.

وسبق له أيضًا تدريب منتخبي اليابان ومصر.