بـ«الأحمر».. الكويت تعيد ذكريات أشهر قصص المونديال

يعود المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، إلى ارتداء الطقم الأحمر، بعد اعتماده في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق مواجهته الافتتاحية أمام السعودية، ضمن «خليجي 27» والتي تجرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسبق للكويت أن ارتدى لاعبو منتخبها، الطقم الأحمر، للمرة الأولى خليجيًا في البطولة الأولى التي استضافتها «خليجي 3» قبل 52 عامًا، وتحديدًا في 19 مارس 1974، حينها تغلبت على عُمان بنتيجة 5ـ0، قبل أن تتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وزادت شهرة الطقم الأحمر للمنتخب الكويتي، حينما واجه منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 1982، بعد أن أصر الفرنسيون على اللعب بطقمهم الأساسي اللون الأزرق، وهو اللون ذاته للدولة الخليجية، حينها خسرت الكويت برباعية مقابل هدف وحيد.

وشهدت تلك المباراة حادثه شهيرة، حينما كان الفرنسيون متقدمين بنتيجة 3ـ1، أطلق أحد الجماهير الحاضرين في المدرجات صافرة، ما تسبب في توقف اللاعبين الكويتيين على اعتبار الصافرة صدرت من قبل الحكم، وأكمل الفرنسي ألن جيريس الهجمة وسجل هدفًا، احتج عليه الكويتيون، وتسبب في توقف المباراة، ليفاجئ رئيس الوفد الكويتي الشيخ فهد الأحمد ـ يرحمه الله ـ الجميع بالنزول إلى أرض الملعب للحديث مع الحكم ميروسلاف ستوبا، ويشعره بما حدث، ما جعل الأخير يقوم بإلغاء الهدف، في سابقة تاريخية تحدث في كأس العالم.