الـ 5:00 عصرا.. تفتح بوابات «الجوهرة»

حدَّدت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 27» موعد فتح بوابات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» في جدة للجماهير التي ستحضر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكويتي، ضمن الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى للبطولة.

وتقرر أن تفتح البوابات أمام الجماهير الأربعاء عند الـ 05:00 عصرًا، وقبل صافرة البداية بأربع ساعات.

وخصَّصت اللجنة المنظمة البوابة الأولى إلى كبار الشخصيات، فيما ستكون البوابة الثانية لحافلتي السعودية والكويت، إضافة إلى حاملي التذاكر الذهبية والفضية، فيما ستكون البوابة الثالثة لمنسوبي وسائل الإعلام، على أن تكون بقية البوابات للجماهير.

واختارت اللجنة البوابة الداخلية الأولى للجماهير الكويتية، على أن تكون الثالثة والرابعة للجماهير السعودية.