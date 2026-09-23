الطريس يقود مواجهة قطر والبحرين

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الدولي السعودي خالد الطريس لتولي قيادة مواجهة قطر والبحرين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور مجموعات بطولة «خليجي 27» التي تجرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة مساء الخميس.

واختارت اللجنة كلًا من عبد الرحيم الشمري «مساعد أول» وسعد السبيعي «مساعد ثان»، والعراقي زيد ثامر حكمًا رابعًا، على أن يتولى غرفة تقنية الفيديو السعودي عبد الله الشهري، ويساعده سلطان الحربي، فيما يتولى العُماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيّم الحكام.

فيما أسندت اللجنة، للحكم العماني قاسم الحاتمي، قيادة مباراة الإمارات أمام اليمن في الجولة ذاتها، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يساعده ناصر البوسعيدي «مساعد أول»، وحمد الغافري «مساعد ثان» والكويتي عبد الله جمالي حكمًا رابعًا، فيما كلف بمهام غرفة تقنية الفيديو، المغربي حمزة الفارق «حكمًا أول» ويساعده الكويتي عبد الله عرب، والسعودي عبد الرحمن العمري مقيّمًا للحكام.