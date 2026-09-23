تذكري يالرياض.. صدارة عالمية في 24 ساعة

تصدر العمل الغنائي الخاص باليوم الوطني السعودي الـ96 «عزنا بطبعنا»، تحت عنوان «تذكري يالرياض»، قائمة Top 5 في يوتيوب، بعد مرور 24 ساعة من طرح العمل على المنصة.

وكتب الشاعر السعودي فهد المبدل النص الشعري للعمل، الذي غناه الفنان بندر بن عوير، ولحنه يوسف الشهري.

وقال لـ«الرياضية» ابن عوير: «قبل ثلاثة أشهر طلبت من الشاعر فهد المبدل قصيدة وطنية خاصة باليوم الوطني، وكنت حريصًا على التعاون معه نظير ما قدَّمه من أعمال وطنية طوال مسيرته وخاصة في مهرجانات الجنادرية، وبعد أسبوعين من اتصالي قدَّم لي النص».

وأضاف: «عملت على تجهيز العمل منذ شهر، وكنت متحمسًا جدًّا لتقديمه الثلاثاء في منصة يوتيوب، وكنت على تواصل مستمر مع الشاعر ويوسف الشهري الملحن، والحمد الله نجحنا في تقديم عمل تصدر قائمة يوتيوب من اليوم الأول».

وأكد ابن عوير حضوره كل عام في المناسبات الوطنية بأعمال حققت مشاهدات مليونية.

وتابع: «اليوم أقدم للوطن العمل الـ 15 بعد طرح أغنية تذكري يالرياض، الذي تصدر في يومه الأول».

وشارك ابن عوير، الثلاثاء، في حفل اليوم الوطني السعودي الـ 96 في محافظة الدوادمي.