بعد أزمة الحكمة.. كولومبوس يقيل هيجوين

أقال نادي كولومبوس كرو، المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، الأربعاء، الأرجنتيني فيدريكو هيجوين، مدرب الفريق الرديف، على خلفية ​اتهامات بتوجيه تعليق تمييزي ضد إحدى الحكمات.

وقال عيسى تال، المدير العام لكولومبوس ‌كرو، في ‌بيان: «قررنا أنَّ إنهاء مهام فيدريكو هيجوين يصب ​في ‌مصلحة ⁠النادي ​ولاعبينا وأفراد الجهاز ⁠المساند».

وأضاف «بعد المناقشات التي جرت هذا الأسبوع وإعادة تقييم الواقعة التي حدثت الشهر الماضي توصلنا إلى أنَّ المعايير التي يضعها النادي للقادة والمسؤولين عن فرقنا لم تتحقق في هذه الحالة».

وحدثت الواقعة خلال مباراة في مسابقة للتطوير تابعة لدوري كرة القدم الأمريكي.

ووفقًا لرابطة حكام كرة القدم المحترفين، فإن العبارة التي قالها هيجوين للحكمة: «لا تنسي أنَّ هذه لعبة رجال».

ومن دون الكشف عن اسم المدرب، قالت رابطة الحكام ⁠إنَّ مدربًا أمسك بيد إحدى الحكمات وضغط عليها ‌ورفض تركها، على الرغم من طلبها منه ‌التوقف، قبل أن يوجه إليها تعليقًا ذا ​طابع تمييزي.

وكان فيدريكو، شقيق الدولي جونزالو هيجوين، مهاجم الأرجنتين السابق، قد طرد خلال المباراة، كما عوقب بالإيقاف لمباراتين بعد الواقعة التي حدثت في لقاء جرى 23 أغسطس الماضي.

ولم يصدر هيجوين حتى الآن أي تعليق بشأن الاتهامات الموجهة إليه أو قرار إقالته من النادي.

وكان اللاعب الأرجنتيني السابق، البالغ من العمر 41 عامًا، قد خاض مسيرة احترافية في الأرجنتين وتركيا والمكسيك قبل انضمامه إلى كولومبوس كرو، حيث شارك في أكثر من 200 مباراة.