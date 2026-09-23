هدافو كأس الخليج.. سيطرة كويتية

دوَّن 37 لاعبًا من سبعة منتخباتٍ أسماءهم في قائمة هدَّافي 26 نسخةً من بطولة كأس الخليج، وأكثرهم من المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم بواقع ثمانية لاعبين.

ويبرز في قائمة المنتخب الكويتي كلٌّ من جاسم يعقوب، الهدَّاف التاريخي للبطولة الخليجية برصيد 18 هدفًا، الذي حصل على لقب الهدَّاف مرتين، إضافةً إلى نجومٍ سابقين، منهم جاسم الهويدي، بدر المطوع، يوسف سويد، محمد إبراهيم وعبد الهادي خميس، فضلًا عن محمد المسعوي وجواد خلف اللذين تقاسما صدارة هدَّافي النسخة الأولى من البطولة.

ويحلُّ المنتخب العراقي ثانيًا في القائمة بحصول سبعةٍ من لاعبيه على لقب الهدَّاف، يتصدَّرهم حسين سعيد الذي نالها مرتين، بينما حقق ستةٌ آخرون الجائزة مرةً واحدةً، وهم أحمد راضي، علاء عبد الزهرة، يونس محمود، أيمن حسين، علي حصني وعلي فائز، هذا مع الإشارة إلى أن حصني وفائز تشاركا اللقب مع لاعبين من منتخباتٍ أخرى.

ويأتي المنتخب الإماراتي ثالثًا في القائمة بستة لاعبين فازوا بجائزة الهدَّاف، في مقدِّمتهم علي مبخوت، الحاصل عليها مرتين، وقبله نالها خمسةٌ، هم سالم خليفة، فهد خميس، زهير بخيت، إسماعيل مطر وأحمد خليل.

في المقابل، وضع المنتخب العُماني بصمته في البطولة بفوز خمسةٍ من لاعبيه بالجائزة، هم هاني الضابط، عماد الحوسني، حسن ربيع، سعيد الرزيقي وعصام صبحي، علمًا أن الرزيقي وصبحي لم ينفردا باللقب، بل تقاسماها مع لاعبين آخرين.

بدوره، حقق أربعة لاعبين من المنتخب السعودي جائزة الهدَّاف، والأمر ذاته ينطبق على قطر والبحرين.

وتضمُّ قائمة الهدَّافين من جانب المنتخب السعودي سعيد غراب، ماجد عبد الله، فؤاد أنور وعبد الله الحمدان، الذي تقاسمها مع لاعبَين آخرين في النسخة الماضية من البطولة، هما البحريني محمد مرهون، والعُماني عصام صبحي.

وبالنسبة إلى المنتخب القطري، حصل على الجائزة مبارك مصطفى، محمود صوفي، محمد سالم العنزي والمعز علي، بينما حققها أربعة بحرينيين مناصفةً مع لاعبين من منتخباتٍ أخرى، هم إبراهيم زويد، طلال يوسف، جمال راشد ومحمد مرهون.

وعلى صعيد الأرقام، يأتي العراقي حسين سعيد بوصفه الأكثر تسجيلًا للأهداف في نسخةٍ واحدةٍ «10 أهداف»، وكان ذلك في «خليجي 5»، بينما سجل خمسة لاعبين أقل حصيلةٍ تهديفيةٍ في نسخةٍ واحدةٍ، إذ اكتفى كلٌّ منهم بهدفين، وضعهما في صدارة هدافي «خليجي 23»، هم القطري المعز علي، والبحريني جمال راشد، والعُماني سعيد الرزيقي، والعراقيان علي حصني، وعلي فائز.