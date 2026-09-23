عيادة النصر.. 10 مصابين

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم أزمة في عيادة النادي بعد وجود 10 لاعبين يعانون من إصابات متفرقة، وفق ما كشفه التقرير الطبي الذي نشره النادي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الأربعاء.

وكشف التقرير الطبي عن إصابة الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في العضلة الخلفية مع توقعات بعودته إلى التدريبات الخميس المقبل، فيما ينتظر أن يلحق به عبد الرحمن غريب، الذي يعاني من تمزق في مفصل منتصف القدم، الإثنين المقبل.

وينتظر أن يعود سعد الناصر، المصاب في العضلة الخلفية، 30 سبتمبر الجاري، ويعاني أيمن يحيى من الإصابة ذاتها، لكنه يعود 4 أكتوبر المقبل.

وكشف التقرير عن إصابة راكان الغامدي بالتواء في الرباط الصليبي الأمامي وكدمة في الغضروف، على أن يعود 15 أكتوبر المقبل، ويحتاج سالم النجدي إلى فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بعد خضوعه لعملية في الأنف.

ويمتد غياب محمد مران حتى ديسمبر المقبل بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الخلفية وخضوعه لعملية جراحية 20 سبتمبر، فيما ينتظر راغد النجار العودة خلال الشهر ذاته عقب جراحة الرباط الصليبي، التي أجراها 1 مارس الماضي.

ويستمر غياب مبارك البوعينين وسلطان الغنام حتى يناير 2027، بعد تعرضهما لقطع في الرباط الصليبي، إذ أجرى الأول العملية الجراحية 13 أبريل الماضي، فيما خضع الثاني للجراحة 17 يونيو.

ويلاقي النصر بعد فترة التوقف ضيفه الدرعية 9 أكتوبر المقبل على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.