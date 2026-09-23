المرة الثانية.. قاسم يدشن أهداف الخليجية

دوّن العراقي محمد قاسم، لاعب وسط المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، اسمه في سجلات «خليجي 27» بعدما سجل أول أهداف البطولة، مكررًا سيناريو النسخة الـ24.

ونجح قاسم في تسجيل أول أهداف «خليجي 27» بعد مرور خمس دقائق من مباراة منتخب بلاده أمام عُمان في افتتاح البطولة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، الأربعاء.

وأعاد لاعب الوسط العراقي من خلال هذا الهدف إلى الأذهان ما فعله في «خليجي 24» 2019 حينما دشن أهداف هذه النسخة في المباراة الافتتاحية التي جمعت منتخب بلاده أمام قطر «المستضيف»، وأتبعه بهدف ثانٍ قاد بهما «أسود الرافدين» إلى الفوز 2ـ1.

وأصبح قاسم ثاني لاعب عراقي يتمكن من تسجيل الهدف الافتتاحي في تاريخ بطولة كأس الخليج بعد مواطنه حسين سعيد الذي افتتح التسجيل أمام البحرين في أولى مواجهات «خليجي 5» في العراق 1979 التي انتهت لصالح العراق 4ـ0 منها ثلاثية لسعيد «هاتريك» الذي أنهى البطولة في صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف.

ويخوض المنتخبان العراقي والعماني منافسات البطولة الخليجية ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي السعودية والكويت.