جيماريش: ركلة النرويج ندبة.. وسأعيدها ألف مرة

أكد برونو جيماريش، لاعب وسط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الأربعاء، استعداده لتنفيذ ركلات الجزاء مجددًا، على الرغم من إهداره واحدة خلال الخسارة أمام النرويج 1ـ2 في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وقال جيماريش، خلال مؤتمر صحافي في بريزبين الأسترالية: «إذا حصلت على ركلة جزاء أخرى وكُلفت بتنفيذها، فلن أختبئ. سأنفذها ألف مرة أخرى إذا كان عليَّ فعل ذلك، لأن ارتداء هذا القميص يعني كل شيء بالنسبة إليَّ».

وأضاف لاعب أرسنال الإنجليزي: «إهدار ركلة جزاء جزء من كرة القدم، لكنك لا تكون مستعدًا أبدًا عندما يحدث ذلك. إنه جرح وندبة، وما زال يؤلمني»، مشددًا على ضرورة التعلم من الأخطاء.

وأهدر جيماريش الركلة أمام النرويج عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يودع المنتخب البرازيلي البطولة من دور الـ16، مسجلًا أسوأ مشاركة له في المونديال منذ نسخة إيطاليا 1990.

وردَّ اللاعب البرازيلي على الانتقادات التي طالت فينيسيوس جونيور بسبب عدم تنفيذه الركلة، قائلًا: «أنا من تم اختياره لتنفيذها».

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، أوضح عقب المباراة أنَّ ترتيب منفذي ركلات الجزاء، وفقًا لإحصاءات اللاعبين، يبدأ بنيمار، ثم رافينيا، جيماريش، وجابريال مارتينيلي، فيما غاب الأولان عن أرض الملعب خلال الشوط الأول.

ويعود جيماريش إلى صفوف «السيليساو» للمرة الأولى منذ المونديال، إذ يواجه أستراليا، الجمعة، في تاونسفيل، ثم يلتقيها مجددًا، الثلاثاء المقبل، في بريزبين، قبل مواجهة الهند، 3 أكتوبر المقبل، في كالكوتا.