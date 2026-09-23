خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع شمال الرياض

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق اسم الملك عبد العزيز على جامع سيتم تنفيذه شمال مدينة الرياض، وتخصيص أرض تبلغ مساحتها 88 ألف متر مربع على امتداد طريق الملك عبد العزيز لإقامة الجامع.

ويأتي إطلاق اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على الجامع ترسيخًا لإرثه الوطني وما سطره من منجز تاريخي في توحيد البلاد، واهتمامه ببناء الجوامع والمساجد في جميع مناطق السعودية.