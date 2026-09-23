إريكسن يعود إلى عائلته في الدنمارك

أنهى الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط فريق فولفسبورج الألماني الأول لكرة القدم، الأربعاء، عقده مع النادي، تمهيدًا للعودة إلى بلاده والبقاء بالقرب من عائلته.

وأوضح النادي الألماني، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق متبادل على إنهاء العقد، الذي كان يمتد حتى صيف 2027.

وقال إريكسن، البالغ 34 عامًا، في بيان: «في الوقت الحالي، من المهم بالنسبة لي أن أكون قريبًا من عائلتي في الدنمارك».

وكان الدولي الدنماركي تعرض لانهيار داخل الملعب، يونيو الماضي، خلال مباراة تجريبية أمام أوكرانيا، قبل أن يغادر أرضية الملعب سيرًا على قدميه بعد تلقي العلاج.

وسبق لإريكسن أن تعرض لتوقف في القلب خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فنلندا في كأس أوروبا 2021، وغاب على إثره ستة أشهر، قبل أن يعود إلى الملاعب مستخدمًا جهازًا لتنظيم ضربات القلب.

وانضم إريكسن إلى فولفسبورج، سبتمبر 2025، في صفقة انتقال حر، وخاض معه 34 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع عشرة أخرى.

وسبق للاعب الدنماركي تمثيل توتنام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وإنتر ميلان الإيطالي.