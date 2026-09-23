«الأخضر» يبدأ «خليجي 27» بالعقيدي وهجوم رباعي

يستهلُّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس الخليج العربي «خليجي 27» بتشكيلٍ يضم التوأم محمد وصالح أبو الشامات، ويعتمد على خط هجومي مؤلف من أربعة لاعبين.

ويواجه «الأخضر» نظيره الكويتي، مساء الأربعاء، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن أول أيام البطولة ولحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

وقبل نحو ساعتين على صافرة البداية، المقرّرة في الـ 09:00، كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تشكيل المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، الذي يضم نواف العقيدي، حارس المرمى، والظهيرين نواف بوشل ومتعب الحربي، والمدافعَين عبد الإله العمري وحسن كادش، ومحمد كنو وناصر الدوسري، لاعبَي الوسط، ورباعي المقدمة محمد وصالح أبو الشامات وهمام الهمامي وعبد الله الحمدان.

ويجلس 12 لاعبًا على دكّة الاحتياط، من بينهم المدافع حسان تمبكتي، والجناح سلطان مندش، وعلاء آل حجي، لاعب الوسط، والمهاجمان فراس البريكان وعبد الله آل سالم.

وإضافةً إلى المنتخبين السعودي والكويتي، تضم المجموعة الأولى من البطولة العراق وعمان، فيما تضم الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.