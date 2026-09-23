التمييز الفرنسية تحيل حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

أكدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الأربعاء، إحالة المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.

وفي خضم منافسات كأس العالم في منتصف يونيو، أيّدت محكمة الاستئناف في فرساي إحالة الدولي المغربي ومدافع باريس سان جيرمان إلى المحاكمة، وهو القرار الذي صدر ابتدائيًا في فبراير، بتهمة اغتصاب شابة عام 2023، وهو ما ينفيه اللاعب منذ بداية الإجراءات القضائية. وقد طعن حكيمي أمام محكمة التمييز بعد وقت قصير من هذا القرار.

في فبراير 2023، أبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا حينها الشرطة في منطقة فال دو مارن جنوب شرقي باريس أن حكيمي اغتصبها.

وقال مصدر في الشرطة حينها إن المدعية قالت إنها التقت حكيمي في يناير 2023 عبر إنستجرام، وذهبت إلى منزله بسيارة أجرة طلبها اللاعب. وادعت أن حكيمي قبّلها، ولمسها من دون رضاها، ثم اغتصبها.

وأضافت أنها تمكنت بعد ذلك من دفعه بعيدًا عنها، وأن إحدى صديقاتها التي كانت على تواصل معها عبر الرسائل النصية حضرت لاصطحابها.

وشكّل الطعن بالنقض آخر وسيلة استئناف متاحة للاعب ضمن النظام القضائي الفرنسي، بعدما قرر قاضٍ في محكمة نانتير في فبراير إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في أو دو سين «منطقة باريس» بتهمة الاغتصاب، قبل أن يستأنف حكيمي القرار الابتدائي ثم يتقدم بطعن لدى محكمة النقض.

وقالت محامية اللاعب، فاني كولان، لوكالة فرانس برس: «الوقائع المنسوبة إلى أشرف حكيمي، التي يطعن فيها بشدة منذ اليوم الأول، لم تنظر فيها محكمة النقض، سيتم النظر فيها خلال المحاكمة، حيث ستُعرض علنًا وبشكل تناقضي جميع عناصر الدفاع الخاصة بأشرف حكيمي».

في المقابل، قالت محامية الشابة، راشيل ـ فلور باردو، في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس: «بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من المعركة القضائية، وبعد أن تعرضت موكلتي للتشهير والسحل المعنوي من قبل دفاع أشرف حكيمي، فهي مصممة على نيل العدالة وستواصل النضال حتى النهاية».