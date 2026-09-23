رونالدو: لن ألعب 90 دقيقة.. واختيار جيسوس مثالي

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، ومهاجم فريق النصر، أن اختيار مواطنه جورجي جيسوس، مدربه السابق في النادي العاصمي، لقيادة المنتخب البرتغالي، يعد قرارًا مثاليًا، متمنيًا استمراره في منصبه أعوامًا طويلة.

وجاء حديث رونالدو خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مواجهة البرتغال وويلز، الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وفقًا لما نقلته صحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وتولى جيسوس قيادة المنتخب البرتغالي خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي رحل عن منصبه عقب نهاية كأس العالم 2026، يوليو الماضي.

وقال رونالدو عن تعيين جيسوس: «اختيار جيسوس مثالي، هنا توجد أجواء وأفكار مختلفة، وكما قال جيسوس، عمل الكثيرون هنا تحت قيادته، ما يجعل الأمر أسهل، وسيبقى هنا أعوامًا عديدة، وآمل ذلك».

وتطرق قائد البرتغال إلى الانتقادات التي يتعرض لها مع منتخب بلاده، وقال: «أعرف أن بعض القنوات هنا تريد إطلاق ما أسميه بالرصاص، لكنني أهرب من الطلقات. اعتدت على عدم محبة بعض الناس لي، وهذا أمر لا يمكنني التحكم فيه، ولا يؤثر فيَّ إطلاقًا».

وحول سعيه إلى بلوغ الهدف رقم 1000 في مسيرته، أوضح رونالدو أن الوصول إلى هذا الرقم لا يمثل هاجسًا بالنسبة إليه، مضيفًا: «أعرف أنني سأصل إليه، لكنه ليس هاجسًا. أريد الوصول إليه، نعم، لكنني أريد الاستمتاع بالرحلة».

وكشف مهاجم النصر عن عدم توقعه خوض جميع دقائق مباريات منتخب بلاده الأربع، وقال: «أستطيع التأكيد أنني لن ألعب المباريات الأربع كاملة بواقع 90 دقيقة في كل مباراة».