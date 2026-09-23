التعادل الخامس ينقذ عمان أمام العراق

رفض المنتخب العماني الأول لكرة القدم الخسارة أمام نظيره العراقي، بعدما فرض عليه التعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة «خليجي 27».

وتقدم «أسود الرافدين» بهدف مبكر عبر محمد قاسم عند الدقيقة الخامسة، وانتظر الأحمر العماني حتى الدقيقة «67» ليتمكن من تعديل النتيجة بواسطة ناصر الرواحي.

والتعادل هو الخامس بين المنتخبين في 13 مباراة جمعتهما ببطولة كأس الخليج، فيما ما زالت الكفة لصالح المنتخب العراقي بستة انتصارات مقابل اثنين للعماني.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل منتخب بحصد نقطة وحيدة في بداية رحلتهما في النسخة الجارية من البطولة الخليجية التي يخوضان منافساتها ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية والكويت.

ويواصل المنتخبان مشوارهما في البطولة، السبت المقبل، إذ يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي، ويواجه العماني نظيره السعودي ضمن الجولة الثانية.