إثراء يحتفي باليوم الوطني

يحتفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» باليوم الوطني السعودي الـ96، عبر أكثر من 36 فعالية ثقافية وترفيهية وعائلية، تستمر خمسة أيام خلال الفترة من 22 حتى 26 سبتمبر الجاري، وسط إقبال جماهيري كبير على مختلف مرافق المركز.

وتتنوع احتفالات النسخة الـ96 بين العروض الأدائية، والتجارب الثقافية، والبرامج العائلية، وورش العمل، في تجربة تستحضر الهوية السعودية وتربط الإرث الوطني بمسيرة التحول والتطور التي تشهدها السعودية.

وتتقدم «المسيرة العسكرية» قائمة العروض الأدائية، بمشاركة وحدات عسكرية تقدم عروضًا تستعرض دقة الأداء وروح الالتزام، إلى جانب العرض الموسيقي الغنائي «نغني للوطن» على مسرح إثراء خلال أيام الاحتفال.

كما تحتضن مرافق المركز مجموعة من التجارب والمعارض والأنشطة التفاعلية الموجهة لمختلف الأعمار، ضمن برنامج يجمع بين الأصالة والابتكار والتقنيات الحديثة، ويقدم للزوار تجربة وطنية متكاملة تستعرض تاريخ السعودية ومنجزاتها وتطلعاتها المستقبلية.