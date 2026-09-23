معزّي.. سطَام.. لطَام.. ألقاب تاريخية في مسيرة المؤسس

رافقت ألقاب الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، مراحل تأسيس الدولة السعودية الحديثة وتوحيد أرجائها، وجسّدت في دلالاتها تحولات الدولة واتساع نطاقها السياسي والإداري، وحفظت في الذاكرة الوطنية جوانب من شخصية القائد، الذي أرسى دعائم السعودية.

ووثّقت دارة الملك عبد العزيز تسلسلًا تاريخيًا لأبرز الألقاب الرسمية التي ارتبطت بالملك عبد العزيز منذ استرداده الرياض، وصولًا إلى إعلان توحيد السعودية عام 1351هـ، بما يعكس تطور الكيان السياسي والإداري للدولة السعودية.

وكان أول الألقاب، التي عُرف بها الملك عبد العزيز بعد دخوله الرياض «أمير نجد ورئيس عشائرها» ثم اتسع نطاق لقبه عقب دخوله الأحساء عام 1331هـ، ليصبح «أمير نجد والأحساء والقطيف وتوابعها ورئيس عشائرها» مع امتداد نفوذه إلى مناطق جديدة.

وفي عام 1334هـ، اتخذ الملك عبد العزيز لقب «حاكم نجد والأحساء والقطيف وتوابعها ورئيس عشائرها»، ثم جاء لقب «سلطان نجد وملحقاتها» في مؤتمر الرياض عام 1339هـ، في مرحلة اتسمت باتساع رقعة الدولة، وترسيخ إدارتها.

ومع دخول الحجاز تحت قيادة الملك عبد العزيز حمل لقب «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها» عام 1344هـ، ثم «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها» عام 1345هـ، بعد إعلانه ملكًا على نجد، في سياق توحيد الأقاليم تحت قيادة واحدة، وصولًا إلى اعتماد لقب «ملك المملكة العربية السعودية» عقب إعلان توحيد السعودية عام 1351هـ، إيذانًا باكتمال مرحلة تاريخية من بناء الدولة.

ولم تقتصر الألقاب التي ارتبطت بالملك عبد العزيز على صيغها الرسمية، بل تداول المجتمع ألقابًا شعبية عكست مكانته السياسية والاجتماعية، وارتبط بعضها بصفاته القيادية والإنسانية ومن بينها «السلطان»، و«الأمير»، و«حاكم نجد والأحساء والقطيف»، و«ابن سعود».

كما عُرف بألقاب مثل: «سطَام»، و«لطَام» وهما من الأوصاف التي ارتبطت بما عُرف عنه من قوة وبأس في المواجهات الحربية.

ومن الألقاب التي ارتبطت بشخصيته وعلاقاته الاجتماعية «أخو نورة» وهي عزوة كان يعتزي بها، في دلالة على مكانة شقيقته الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في حياته، وما جمعهما من علاقة وثيقة، كما تداول الناس لقب «معزّي» لما عُرف عنه من أداء واجب العزاء، حتى في بعض المواقف التي شملت خصومه، في صورة تعكس جانبًا من حضوره الإنساني والاجتماعي.

ومن العبارات التي حملت دلالة الاعتزاز بالنسب والروابط الأسرية لدى الملك عبد العزيز: «أنا ولد مقرن»، و«أنا ولد فيصل» في إشارة إلى والده الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجده الإمام فيصل بن تركي، وما تمثلانه في مسيرته من امتداد تاريخي وقيادي.

وتتجاوز ألقاب الملك عبد العزيز دلالاتها اللغوية إلى كونها شواهد تاريخية توثق تحولات الدولة السعودية، وتستحضر في اليوم الوطني السعودي مسيرة قائد وحّد أرجاء الوطن، وأرسى أسس دولةٍ امتدت إنجازاتها عبر الأجيال، وصولًا إلى ما تشهده السعودية اليوم من نهضة تنموية شاملة.