دحام يتصدر تشكيل «الأزرق»

يواجه المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم نظيره السعودي، مساء الأربعاء في جدة، بدفاعٍ رباعيّ، فيما يتقدم محمد دحام خطّ المقدّمة.

ولمواجهة هجمات «الأخضر»، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، اختار المدرب البرتغالي هيليو سوزا البدء بسعود الحوشان، حارس المرمى، والظهيرين راشد الدوسري ومعاذ الظفيري، ويوسف الحقان وعبد العزيز مهران، قلبَي الدفاع.

وفي الوسط، يلعب خالد المرشد وناصر فالح وجاسم المطر، فيما يتشكل الهجوم من شبيب الخالدي وعيد الرشيدي ودحام.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس 12 لاعبًا كويتيًا، من بينهم المخضرمان المهاجم يوسف ناصر، وخالد الرشيدي، حارس المرمى.