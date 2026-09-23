جيسوس: أنتظر هدفين من رونالدو

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مشاركة كريستيانو رونالدو أساسيًا أمام ويلز، الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مشددًا على أهمية قائد النصر السعودي في مجموعته الحالية، وفقًا لما نقلته صحيفة «ريكورد» البرتغالية، الأربعاء.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق المواجهة: «اليوم لدينا الحصة التدريبية الكاملة، وسنرى. ما لم يحدث شيء خلالها، سيكون كريستيانو ضمن التشكيل الأساسي للقاء».

ووصف المدرب البرتغالي رونالدو بـ«أيقونة البرتغال»، متمنيًا أن يسجل هدفًا أو هدفين أمام ويلز، حتى يتمكن من إراحته في المباراة المقبلة، وقال: «كريستيانو أيقونة للبرتغال، لكن هذا لا يمنحه الحق في لعب كل مباراة. سيلعب غدًا، وآمل أن يسجل هدفًا أو هدفين حتى أستطيع إراحته».

وعن تجربته في تدريب المنتخبات مقارنة بالأندية، أوضح جيسوس أنه لم يلمس اختلافًا كبيرًا في طبيعة عمله، مضيفًا: «الكثيرون يقولون إن تدريب المنتخب يختلف عن النادي، لكنني لم ألاحظ أي فروقات. أحضر إلى مقر الاتحاد كل صباح، وكما كنت أفعل في الأندية، أبدأ عملي صباحًا وأغادر بين الخامسة والسادسة مساءً».