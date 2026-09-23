أرنولد: لم نتدرب سوى مرة وحيدة

أقر الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، بأن لاعبيه لم يلعبوا بالشكل الأفضل بعد التعادل 1ـ1 مع عمان، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة «خليجي 27».

وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «لم نكن المنتخب الأفضل، وعلينا العمل بشكل أكبر في المباريات المقبلة من أجل انتزاع الفوز».

واشتكى المدرب الأسترالي تأثر منتخبه بضيق فترة التحضيرات للبطولة، وأوضح: «خضنا حصة تدريبية وحيدة عكس المنتخب العماني الذي أجرى أكثر من ستة تدريبات».

وأضاف مدرب المنتخب العراقي: «أشركنا عددًا من اللاعبين الشباب، وحصلنا على عدد من الفرص في آخر ربع ساعة لم نتمكن من تحويلها إلى أهداف، وفخور باللاعبين، وسنقدم الأفضل في المواجهات المقبلة».

وانتقد أرنولد أرضية الملعب قائلًا: «في البطولات الكبيرة من كأس الخليج لا يمكن أن يكون العشب بهذا الطول، وهذا الأمر مؤثر ويتسبب في إصابات اللاعبين، وينبغي مراعاته مستقبلًا».