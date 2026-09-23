الدرعية.. مسيرة عسكرية تحتفي بالوطن

في مشهد يجسّد قيم التلاحم والانتماء، التي صاحبت مسيرة توحيد السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، شهدت الدرعية، الأربعاء، مسيرة عسكرية ضمن الفعاليات التي نظمتها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة الداخلية، احتفاء باليوم الوطني السعودي.

وانطلقت المسيرة باتجاه وادي حنيفة مرورًا بطريق الإمام عبد العزيز بن سعود، إذ تقدم الجنود على ظهور الخيل في صفوف متناسقة وعلى مسار واحد، في صورة امتزجت فيها رمزية الفروسية بحضور رجال الأمن، واستحضرت معاني التلاحم والوقوف صفًا واحدًا، والاعتزاز بمن يشاركون في حماية الوطن وخدمة أبنائه.

واستحضرت المسيرة من خلال مسارها عددًا من الرموز المرتبطة بتاريخ الدرعية، إذ حمل الطريق اسم الإمام عبد العزيز بن سعود، أحد أئمة الدولة السعودية الأولى، فيما امتدت إلى وادي حنيفة، الذي ارتبط بنشأة الدرعية واستقرارها وازدهارها، لتلتقي في المسار أسماء وشواهد من ذاكرة المكان مع حضور رجال الأمن والفرسان في يوم الاحتفاء بالوطن.

كما شهدت الفعاليات مسيرة للدراجات بالتعاون مع وزارة الدفاع، لتضيف إلى برنامج الاحتفال عنصرًا آخر من المشاركة الوطنية.

وتمنح الدرعية المشهد بعدًا خاصًا، فالأرض التي شهدت بدايات بناء الدولة تستضيف اليوم مسيرة وطنية، تجمع بين ملامح الماضي وصورة الحاضر، وتستعيد من المكان مشاهد ارتبطت بالفروسية والعزيمة.

وجاءت المسيرة العسكرية ضمن برنامج هيئة تطوير بوابة الدرعية للاحتفال باليوم الوطني، إلى جانب عدة فعاليات تنظم في حي الطريف التاريخي ومحيط الدرعية، وتجمع بين التاريخ والمكان والمشاركة الوطنية، في احتفاء يستعيد من الدرعية صورًا من ذاكرة الوطن وتلاحم أبنائه.