السكتيوي: مازلنا في البدايات.. وينتظرنا الكثير

أعرب المغربي طارق السكتيوي، مدرب منتخب عمان الأول لكرة القدم، عن رضاه بنتيجة التعادل 1ـ1 أمام العراق، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الافتتاحية من «خليجي 27»، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأهم بالنسبة له تفادي الخسارة.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، أثنى السكتيوي على لاعبيه قائلًا: «اللاعبون ظهروا بروح جميلة، والعلاقة في غرفة الملابس أكثر من رائعة وعل الرغم من صعوبة اللقاء إلا أنهم قاتلوا حتى النهاية، وفخور بتدريبهم».

وأضاف المدرب المغربي: «شاهدنا لقطات فيديو بين الشوطين، وتحدثت مع اللاعبين، وسعيد بتطبيقهم التعليمات».

وتابع مدرب عمان: «أشرفت على المنتخب في ثلاثة معسكرات، وهي قليلة للتعرف على اللاعبين بشكل كامل، ومازلنا في البدايات، ولدينا عمل كبير ينتظرنا، خاصة الجانب البدني، وجميع اللاعبين لهم الحق في تمثيل المنتخب وأبوابه مفتوحه للجميع».

واختتم السكتيوي: «نلعب دائمًا من أجل الانتصار، وهذه ثقافتنا وإذا لم نستطيع الفوز نعمل على عدم الخسارة، وهو الأهم بالنسبة لنا».