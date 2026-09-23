التعادل يحضر

اكتفى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ونظيره العماني بالتعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة «خليجي 27» تصوير: عدنان مهدلي و(الوكالات)