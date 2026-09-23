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التعادل يحضر

2026.09.23 | 09:13 pm
اكتفى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ونظيره العماني بالتعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة «خليجي 27» تصوير: عدنان مهدلي و(الوكالات)
التعادل يحضر

التعادل يحضر

التعادل يحضر

التعادل يحضر