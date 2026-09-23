افتتاح «خليجي 27».. 10 دقائق بدأت بـ «الدحة والسامري» وختمها المرشد

قدّم حفل افتتاح كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي استغرق 10 دقائق مساء الأربعاء، مقتطفاتٍ من الفنون الشعبية التقليدية في المناطق السعودية، وذكّر الجماهير، في ملعب «الإنماء» وخلف الشاشات، بنجومٍ بارزين ومُحبَّبين من المنتخبات الثمانية المشاركة، واختُتِم بأغنية «أهلا أهلا بالخليج» للمطرب السعودي السلطان المرشد.

وعاش المتابعون أجواءً احتفالية، مزجت بين ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 96 وانطلاق أهم محفل رياضي خليجي.

وبدأ الحفل، على أرضية الملعب، في الساعة 08:38، بكلمةٍ للأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أعلن فيها من المنصّة عن انطلاق البطولة.

بعدها، بدأ عرضُ للفنون الشعبية السعودية، استغرق ثلاث دقائق استُهِلَّت بـ «الدحّة» من المنطقة الشمالية، تلاها «السامري» من الوسطى، ثم «الينبعاوي» من الغربية، ثم «الخطوة» من المنطقة الجنوبية، وصولًا إلى «الليوة» من الشرقية. وانتهى العرض بمقطع من أغنية «عاش سلمان يا بلادي».

ثم ألقى الإعلامي خالد العرافة، مقدّم الحفل، كلمة قصيرة، رحب فيها بالخليجيين في هذّا التجمع الرياضي المتزامن مع اليوم الوطني السعودي.

ودخل، بعدها، ثمانيةٌ من نجوم الكرة الخليجية المعتزلين إلى الملعب، وهم بالترتيب محمد نور من السعودية، وفهد خميس من الإمارات، وحمود سلطان من البحرين، وعماد الحوسني من عمان، وحسين سعيد من العراق، وإبراهيم خلفان من قطر، وفهد الأنصاري من الكويت، وعلي النونو من اليمن.

ومع إطلالة كلٍ منهم، صدحَ مقطعٌ من أغنية شهيرة ارتبطت بمنتخب بلاده، مثل «جاكُم الإعصار» عن المنتخب السعودي.

ثم توجَّه محمد عبد الجواد، النجم السابق لـ «الأخضر»، إلى منتصف الملعب حاملًا كأس البطولة، حيث وضعه على منصة خاصة به وتوسّط النجومَ الثمانية الذين وقفوا على صفٍ واحد وحيّوا المشجعين في مشهدٍ تلاه دخول المطرب سلطان المرشد وتقديمه أغنية البطولة «أهلا أهلا بالخليج»، وكان برفقته «ذيبان» تميمة «خليجي 27».

وانتهى الحفل في الـ 08:48، وظهر بعدها لاعبو المنتخبين السعودي والكويتي على أرضية الملعب، لخوض المباراة الافتتاحية، التي انطلقت في تمام الـ 09:00.