آسياد السباحة.. الرحموني يبحث عن الإنجاز في نهائي الـ800م
رامي الرحموني، لاعب فريق السعودية للسباحة (أرشيفية)
ناجويا ـ الرياضية 2026.09.23 | 09:40 pm
يبحث رامي الرحموني، لاعب فريق السعودية للسباحة، عن تحقيق منجز سعودي في نهائي سباق 800 متر حرة عند الـ 05:30 مساءً، خلال دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها ناجويا اليابانية.
ويستأنف فريق السعودية للسباحة مشاركته خلال المنافسات في تصفيات سباق التتابع 4×100 متر حرة، ونهائي سباق 800 متر حرة، الخميس.
ويمثل أخضر السباحة في التتابع الذي ينطلق عند الـ 11:00 صباحًا، كل من: «زيد السراج وعماد الزبن وأحمد الزاكي وعلي العيسى».