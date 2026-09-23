آسياد السباحة.. الرحموني يبحث عن الإنجاز في نهائي الـ800م

يبحث رامي الرحموني، لاعب فريق السعودية للسباحة، عن تحقيق منجز سعودي في نهائي سباق 800 متر حرة عند الـ 05:30 مساءً، خلال دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها ناجويا اليابانية.

ويستأنف فريق السعودية للسباحة مشاركته خلال المنافسات في تصفيات سباق التتابع 4×100 متر حرة، ونهائي سباق 800 متر حرة، الخميس.

ويمثل أخضر السباحة في التتابع الذي ينطلق عند الـ 11:00 صباحًا، كل من: «زيد السراج وعماد الزبن وأحمد الزاكي وعلي العيسى».